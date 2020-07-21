На Одещині у ДТП постраждали шестеро молодих людей

"Обидва кермувальники були з пасажирами: один віз 23-річного хлопця, другий – двох дівчат 17-ти та 23-х років та хлопця, який не так давно досяг повноліття. Усі шестеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій мотоциклу виїхав на зустрічну смугу. Крім того, кермувальники не мали водійських посвідчень, обидва транспортні засоби були без номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію та полісу обов’язкового страхування.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Як раніше повідомляв УНН, на Одещині після двох смертельних ДТП з 18 липня запровадили цілодобовий контроль патрулів на всіх аварійно-складних ділянках доріг міжнародного та регіонального значення для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, вранці 18 липня на трасі Одеса-Рені в ДТП загинуло шестеро людей.

Там же, на трасі Одеса-Рені, цього ж дня сталася ще одна смертельна автомобільна аварія за участю МАN та "ГАЗель", в якій загинули двоє людей.