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Смертельна ДТП на Одещині: з'явилися нові фото і відео з місця події

Київ • УНН

 • 77046 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Поліція оприлюднила нові фотографії та відео з місця смертельної ДТП на Одещині, де загинуло шестеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

ДТП сталася вранці 18 липня на трасі Одеса-Рені.

За попередньою інформацією, в результаті аварії за участю легкових автомобілів Mitsubishi Outlander та ВАЗу, що сталася сьогодні о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, загинули шість осіб.

Ще троє, з яких - одна дитина 2018 р.н., з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу.

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