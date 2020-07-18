Смертельна ДТП на Одещині: з'явилися нові фото і відео з місця події

ДТП сталася вранці 18 липня на трасі Одеса-Рені.

За попередньою інформацією, в результаті аварії за участю легкових автомобілів Mitsubishi Outlander та ВАЗу, що сталася сьогодні о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, загинули шість осіб.

Ще троє, з яких - одна дитина 2018 р.н., з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до медичного закладу.