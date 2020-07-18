На Одещині зіткнулися дві автівки: шість загиблих, троє поранених

"18 липня о 7:46 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 6 осіб та 3 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2018 р.н.", - йдеться у повідомленні.

До деблокації загиблих від ДСНС залучено та 6 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, за даними МВС, за 29 років незалежності в Україні 174 тис. осіб загинули в ДТП.