В Одесской области столкнулись два автомобиля: шесть погибших, трое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В результате ДТП в Одесской области погибли 6 человек и 3 - госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р., - говорится в сообщении.
К деблокации погибших от ГСЧС привлечено и 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, по данным МВД, за 29 лет независимости в Украине 174 тыс. человек погибли в ДТП.