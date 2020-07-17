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За 29 років незалежності в Україні 174 тис. осіб загинули в ДТП - Геращенко

За 29 років незалежності в Україні 174 тис. осіб загинули в ДТП - Геращенко

Київ • УНН

 • 14617 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. За 29 років незалежності в Україні понад 174 тисячі людей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах. Про це в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

"У цьому році перед запуском системи автоматичної фіксації я попросив порахувати, скільки загинуло українців за 29 років незалежності. Ви бачите цифру, починаючи з 1991 року по березень 2019 року - 174 095 осіб. Стільки українців загинуло за 29 років. А травмовано було 1 264 657. Багато людей залишилися прикутими до ліжка, які залишилися без кінцівок через те, що хтось дозволив собі сісти за кермо п'яним, перевищив швидкість", - сказав Геращенко.

Всього за даними МВС за 29 років сталося 1 088 241 ДТП з потерпілими.

"За минулий рік загинули 3454 особи", - додав він.

Як повідомляв УНН, з 1 січня по 30 червня 2020 року в результаті ДТП в Україні загинула 61 дитина, 1519 отримали травми.

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