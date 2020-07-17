За 29 лет независимости в Украине 174 тыс. человек погибло в ДТП - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. За 29 лет независимости в Украине более 174 тысяч людей погибло в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.
“В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько погибло украинцев за 29 лет независимости. Вы видите цифру начиная с 1991 года по март 2019 года — 174 095 человек. Столько украинцев погибло за 29 лет. А травмировано было 1 264 657. Это многие люди, которые остались прикованными к постели, которые остались без конечностей из-за того что кто-то позволил себе сесть за руль пьяным, превысил скорость”, — сказал Геращенко.
Всего по данным МВД за 29 лет произошло 1 088 241 ДТП с пострадавшими.
“За прошлый год погибли 3454 человека”, — добавил он.
Как сообщал УНН, с 1 января по 30 июня 2020 года в результате ДТП в Украине погиб 61 ребенок, 1519 получили травмы.