Смертельное ДТП в Одесской области: появились новые фото и видео с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полиция обнародовала новые фотографии и видео с места смертельного ДТП в Одесской области, где погибли шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
ДТП произошло утром 18 июля на трассе Одесса-Рени.
По предварительной информации, в результате аварии с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗа, произошедшей сегодня в восемь утра вблизи села Сафьяны Измаильского района, погибли шесть человек.
Еще трое, из которых - один ребенок 2018 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.