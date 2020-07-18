Після двох смертельних ДТП на Одещині запроваджують цілодобовий патруль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На Одещині відсьогодні запроваджують цілодобовий контроль патрулів на всіх аварійно-складних ділянках доріг міжнародного та регіонального значення для забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Відсьогодні за дорученням очільника одеської поліції усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції. Працівники поліції приділятимуть посилену увагу дотриманню водіями, у тому числі транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, аби запобігти їх травмуванню. Крім вказаних заходів, працівники поліції будуть проводити і роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР.
Нагадаємо, вранці 18 липня на трасі Одеса-Рені сталася ДТП, де загинуло шестеро людей. Ними виявилися четверо 23-річних однокласників та літнє подружжя.
Там же, на трасі Одеса-Рені, 18 липня сталася ще одна смертельна автомобільна аварія за участю МАN та "ГАЗель". Дві особи загинули на місці, ще двох доставлено в лікарню.