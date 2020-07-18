После двух смертельных ДТП в Одесской области вводят круглосуточный патруль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Одесской области с сегодняшнего дня вводят круглосуточный контроль патрулей на всех аварийно-сложных участках дорог международного и регионального значения для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции. Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование. Кроме указанных мероприятий работники полиции будут проводить и разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.
Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, где погибли шесть человек. Ими оказались четверо 23-летних одноклассников и супружеская пара.
Там же, на трассе Одесса-Рени, 18 июля произошло еще одна смертельная автомобильная авария с участием МАN и "ГАЗель". Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.