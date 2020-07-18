На трасі Одеса-Рені ще одна смертельна ДТП: загинули двоє людей

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП.

"Попередньо встановлено, що водій МАN, намагаючись зробити обгін, зіткнувся з “ГАЗеллю”, що повертала у бік Овідіополя. Внаслідок аварії 30-річний водій “ГАЗелі” та на рік його менша пасажирка отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені у медичний заклад. Водій і пасажир МАN загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 18 липня на трасі Одеса-Рені сталася ДТП, де загинуло шестеро людей.