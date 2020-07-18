На трассе Одесса-Рени еще одно смертельное ДТП: погибли два человека

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59057 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103571 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108487 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136312 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111567 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132889 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104659 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102127 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На трассе Одесса-Рени еще одно смертельное ДТП: погибли два человека

На трассе Одесса-Рени еще одно смертельное ДТП: погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 60194 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Автомобильная авария с участием МАN и "ГАЗель" произошла сегодня утром на трассе Одесса-Рени возле села Маяки. Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с "ГАЗелью", что поворачивала в сторону Овидиополя. В результате аварии 30-летний водитель "ГАЗели" и на год его меньше пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажир МАN погибли на месте", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, где погибли шесть человек.

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