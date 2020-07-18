На трассе Одесса-Рени еще одно смертельное ДТП: погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Автомобильная авария с участием МАN и "ГАЗель" произошла сегодня утром на трассе Одесса-Рени возле села Маяки. Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП.
"Предварительно установлено, что водитель МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с "ГАЗелью", что поворачивала в сторону Овидиополя. В результате аварии 30-летний водитель "ГАЗели" и на год его меньше пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажир МАN погибли на месте", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, где погибли шесть человек.