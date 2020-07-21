В Одесской области в ДТП пострадали шесть молодых людей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 51662 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103188 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108121 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135815 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111401 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132623 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102306 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102620 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104529 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102085 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В Одесской области в ДТП пострадали шесть молодых людей

В Одесской области в ДТП пострадали шесть молодых людей

Киев  •  УНН

 • 20210 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Измаильском районе Одесской области на трассе Суворово-Первомайское с участием 27-летнего мопедиста и 31-летнего мотоциклиста этой ночью произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"Оба водители были с пассажирами: один вез 23-летнего парня, второй - двух девушек 17-ти и 23-х лет и парня, который не так давно достиг совершеннолетия. Все шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель мотоцикла выехал на встречную полосу. Кроме того, водители не имели водительских удостоверений, оба транспортных средства были без номерных знаков, свидетельства о регистрации и полиса обязательного страхования.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщал УНН, в Одесской области после двух смертельных ДТП с 18 июля ввели круглосуточный контроль патрулей на всех аварийно-сложных участках дорог международного и регионального значения для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли шесть человек.

Там же, на трассе Одесса-Рени, в этот же день произошло еще одна смертельная автомобильная авария с участием МАN и "ГАЗель", в которой погибли два человека.

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