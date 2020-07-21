В Одесской области в ДТП пострадали шесть молодых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Измаильском районе Одесской области на трассе Суворово-Первомайское с участием 27-летнего мопедиста и 31-летнего мотоциклиста этой ночью произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Оба водители были с пассажирами: один вез 23-летнего парня, второй - двух девушек 17-ти и 23-х лет и парня, который не так давно достиг совершеннолетия. Все шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель мотоцикла выехал на встречную полосу. Кроме того, водители не имели водительских удостоверений, оба транспортных средства были без номерных знаков, свидетельства о регистрации и полиса обязательного страхования.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.
Как ранее сообщал УНН, в Одесской области после двух смертельных ДТП с 18 июля ввели круглосуточный контроль патрулей на всех аварийно-сложных участках дорог международного и регионального значения для обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли шесть человек.
Там же, на трассе Одесса-Рени, в этот же день произошло еще одна смертельная автомобильная авария с участием МАN и "ГАЗель", в которой погибли два человека.