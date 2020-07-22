В Тернопольской области в ДТП погиб водитель легковушки, двое пассажиров автомобиля травмированы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 58392 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108460 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136272 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111557 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132869 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102630 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104648 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102123 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Тернопольской области в ДТП погиб водитель легковушки, двое пассажиров автомобиля травмированы

В Тернопольской области в ДТП погиб водитель легковушки, двое пассажиров автомобиля травмированы

Киев  •  УНН

 • 11391 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Козовском районе Тернопольской области в ДТП погиб 40-летний водитель. Также два пассажира с тяжелыми травмами были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Сообщается, что 22 июля около 2 часов ночи произошла авария в Козовском районе.

"По предварительным данным водитель автомобиля "ВАЗ-21063" не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся, а его водитель, 40-летний житель села Купчинцы Козовского района, погиб. Двух пассажиров с тяжелыми травмами медики доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 286 УК. Расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области в ДТП пострадали шестеро молодых людей.

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