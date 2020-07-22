В Тернопольской области в ДТП погиб водитель легковушки, двое пассажиров автомобиля травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Козовском районе Тернопольской области в ДТП погиб 40-летний водитель. Также два пассажира с тяжелыми травмами были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.
Сообщается, что 22 июля около 2 часов ночи произошла авария в Козовском районе.
"По предварительным данным водитель автомобиля "ВАЗ-21063" не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся, а его водитель, 40-летний житель села Купчинцы Козовского района, погиб. Двух пассажиров с тяжелыми травмами медики доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 286 УК. Расследование продолжается.
Напомним, в Одесской области в ДТП пострадали шестеро молодых людей.