На Закарпатье внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 62260 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103711 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108621 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136504 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111636 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132991 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102364 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104718 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102143 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Закарпатье внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста

На Закарпатье внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста

Киев  •  УНН

 • 15593 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. На Закарпатье в селе Ботар, что в Виноградовском районе, 22 июля вечером внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"Автомобиль Toyota, которым управлял 51-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом. В результате столкновения водитель мотоцикла, 18-летний местный житель, получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Водителя внедорожника был освидетельствован - за рулем мужчина находился трезвый", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

"По делу назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства смертельной аварии. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, еще четверо - травмированы.

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