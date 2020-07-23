На Закарпатье внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На Закарпатье в селе Ботар, что в Виноградовском районе, 22 июля вечером внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.
"Автомобиль Toyota, которым управлял 51-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом. В результате столкновения водитель мотоцикла, 18-летний местный житель, получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Водителя внедорожника был освидетельствован - за рулем мужчина находился трезвый", - говорится в сообщении.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).
"По делу назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства смертельной аварии. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, еще четверо - травмированы.