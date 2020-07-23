В Донецкой области из-за ДТП с автомобилем Nissan погиб водитель скутера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Донецкой области вблизи поселка Новый Донбасс столкнулись автомобиль Nissan и скутерист, из-за полученных травм водитель скутера скончался в больнице. Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"28-летний житель города Белицкое, управляя скутером, выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan. Водитель машины не успел остановиться. В результате столкновения водитель скутера получил многочисленные травмы и был госпитализирован в Добропольскую городскую больницу. Поскольку травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло 22 июля. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Как сообщалось в УНН, на Закарпатье вечером 22 июля внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста.