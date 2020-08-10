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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75741 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100639 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106249 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126134 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100937 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101808 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103817 просмотра

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На Прикарпатье водителю, который совершил ДТП с тремя погибшими, объявили подозрение

На Прикарпатье водителю, который совершил ДТП с тремя погибшими, объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 10854 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На Прикарпатье водителю, который в нетрезвом виде совершил смертельное ДТП, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает УНН.

"Сообщено о подозрении лицу в совершении ДТП, в результате которого погибли трое и пострадали два человека, среди которых 2-летний ребенок (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ДТП произошло в воскресенье, 9 августа, в пгт Перегинское.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-217230". В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажиры - его родители погибли на месте. Жену и 2-летнего сына госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибли три человека и пострадали двое, в том числе, ребенок.

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