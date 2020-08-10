На Прикарпатье водителю, который совершил ДТП с тремя погибшими, объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На Прикарпатье водителю, который в нетрезвом виде совершил смертельное ДТП, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает УНН.
"Сообщено о подозрении лицу в совершении ДТП, в результате которого погибли трое и пострадали два человека, среди которых 2-летний ребенок (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ДТП произошло в воскресенье, 9 августа, в пгт Перегинское.
"Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-217230". В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажиры - его родители погибли на месте. Жену и 2-летнего сына госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибли три человека и пострадали двое, в том числе, ребенок.