На фоне новой волны "ковида": Прикарпатье с 24 января переходит в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область войдет в “красную” зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.
Цитата
“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области”, — написал Немчинов.
Добавим
В Минздраве заявили, что в Украине началась новая вспышка эпидемии коронавирус.
В Украине зафиксировано уже 3,81 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 января, - более 20 тысяч, наибольшее значение с начала января и антирекорд с начала зимы в целом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Омикрон наступает: в КГГА советуют работодателям перевести работников на дистанционку