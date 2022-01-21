В Україні вже 3,81 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд зими - 20 156

"За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Перед цим добовий показник захворюваності у 20 тисяч випадків фіксувався в Україні наприкінці листопада, згідно з даними з карти системи РНБО з моніторингу поширення епідемії.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 226 осіб;



летальних випадків – 150;



одужало – 4 486 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 3 819 538 осіб;



одужало – 3 576 268 осіб;



летальних випадків – 98 993;



проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.



Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 2464, медпрацівників – 429.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2427), Львівській (1989) областях, місті Київ (1552), Сумській (1158) та Тернопільській (1053) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 18 областей та Київ.

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

З 30 грудня всі області - у "жовтій" зоні.

20 січня Міністерство охорони здоровʼя констатувало новий спалах і вже направило державній комісії з надзвичайних ситуацій подання щодо запровадження "червоної" зони в Івано-Франківській області.