В Украине уже 3,81 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд зимы - 20 156

"За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Перед этим суточный показатель заболеваемости в 20 тысяч случаев фиксировался в Украине в конце ноября, согласно данным с карты системы СНБО по мониторингу распространения эпидемии.

Также за прошедшие сутки:



госпитализировано - 2 226 человек;



летальных случаев - 150;



выздоровело - 4 486 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 3 819 538 человек;



выздоровело - 3 576 268 человек;



летальных случаев - 98 993;



проведено ПЦР-тестов - 17 389 831.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 2464, медработников - 429.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированная в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях, городе Киев (1552), Сумской (1158) и Тернопольской (1053) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области - в "желтой" зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку и уже направило государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям представление о введении "красной" зоны в Ивано-Франковской области.