Омікрон наступає: у КМДА радять роботодавцям перевести працівників на дистанційку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко закликала роботодавців за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи через різке зростання захворюваності на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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“Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста”, — зауважила Старостенко.
За словами Старостенко, оскільки новий штам коронавірусу “Омікрон” дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: дотримання маскового режиму, дистанції та гігієни рук (часте миття і обробка дезінфектором).
“Крім того, місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди — залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці”, — підкреслила заступниця голови КМДА.
У КМДА зазначили, що станом на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) — з підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 — підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.
Мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, що у Києві виявили за минулу добу 1552 хворих на коронавірус. 12 людей померли.
Доповнення
В МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.
В Україні зафіксовано вже 3,81 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 січня, — понад 20 тисяч, найбільше значення з початку січня та антирекорд з початку зими в цілому.