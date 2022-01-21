Омикрон наступает: в КГГА советуют работодателям перевести работников на дистанционку

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“Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города”, — отметила Старостенко.

По словам Старостенко, поскольку новый штамм коронавирус “Омикрон” очень контагиозный, особенно в закрытых помещениях, то снизить риск инфицирования можно, лишь придерживаясь основных санитарных правил: соблюдение масочного режима, дистанции и гигиены рук (частое мытье и обработка дезинфектором).

"Кроме того, город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды — оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы”, — подчеркнула замглавы КГГА.

В КГГА отметили, что по состоянию на сегодня в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 45 (в том числе 13 детей) — с подозрением на заболевание. Всего в тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 - подключено к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 578 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, что в Киеве обнаружили за минувшие сутки 1552 больных коронавирусом. 12 человек умерли.

Дополнение

В Минздраве заявили, что в Украине начался новый виток эпидемии коронавируса.

В Украине зафиксировано уже 3,81 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 января, — более 20 тысяч, наибольшее значение с начала января и антирекорд с начала зимы в целом.