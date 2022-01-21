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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 79166 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На тлі нової хвилі "ковіду": Прикарпаття з 24 січня переходить у "червону" зону

На тлі нової хвилі "ковіду": Прикарпаття з 24 січня переходить у "червону" зону

Київ • УНН

 • 33538 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. З понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область увійде до “червоної” зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області”, — написав Немчінов.

Додамо

У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.

В Україні зафіксовано вже 3,81 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 січня, - понад 20 тисяч, найбільше значення з початку січня та антирекорд з початку зими в цілому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Омікрон наступає: у КМДА радять роботодавцям перевести працівників на дистанційку

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