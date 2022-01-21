На тлі нової хвилі "ковіду": Прикарпаття з 24 січня переходить у "червону" зону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. З понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область увійде до “червоної” зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.
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“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області”, — написав Немчінов.
Додамо
У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.
В Україні зафіксовано вже 3,81 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 січня, - понад 20 тисяч, найбільше значення з початку січня та антирекорд з початку зими в цілому.
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