На тлі нової хвилі "ковіду": Прикарпаття з 24 січня переходить у "червону" зону

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“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області”, — написав Немчінов.

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У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.



В Україні зафіксовано вже 3,81 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 січня, - понад 20 тисяч, найбільше значення з початку січня та антирекорд з початку зими в цілому.

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