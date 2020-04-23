На временно оккупированных территориях обострилась эпидемическая ситуация вследствие распространения COVID-19

“Минреинтеграции в пределах компетенции собирает и анализирует информацию о текущей ситуации в временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республике Крым и городе Севастополе. В течение последней недели зафиксированы такие тенденции и особенности. Признание резкого ухудшения состояния в контексте эпидемии COVID-19. На всех временно оккупированных Россией территориях Украины — и на Донбассе, и в Крыму — происходит обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.

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Указано, что распространение болезни — это результат безответственных действий российских оккупационных администраций, которые длительное время скрывали информацию о реальном положении, сознательно подвергая граждан опасности.

“В частности, 22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса. Также было синхронно обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Подобное „совпадение“ является свидетельством того, что решение об обнародовании информации о эпидемии принимается в одном центре, который координирует работу обеих российских оккупационных образований в рамках режима эффективного контроля со стороны государства-оккупанта”, — указано в сообщении.

В частности отмечается, что утром 22 апреля оккупационные власти в ОРДО сообщили о 36 случаях заболевания, тогда как вечером говорилось уже о 67. При этом, в ОРЛО сообщили о 48 инфицированных. Кроме того, в ОРДЛО более 13 тыс. человек находятся под контролем.

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Указано, что 22 апреля в ОРЛО ввели дополнительные ограничительные меры — запретили посещать больных в больницах, кладбища. Передвигаться можно по разрешениям. При этом в оккупированной Донецкой области прекращают междугороднее сообщение, а больных COVID-19 из больницы имени Калинина и Горловской городской больницы № 3 переводят в учреждения здравоохранения в Макеевке, Ясиноватой и Зугрэсе, поскольку сами больницы закрыли на карантин.

“Представители российской оккупационной администрации в Крыму по состоянию на утро 23 апреля признали наличие 53 инфицированных. В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых инфицировал приезжий из Российской Федерации. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, находившихся в режиме самоизоляции и кому указанные волонтеры доставляли продукты”, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что в оккупированном Севастополе количество случаев инфицирования возросло на протяжении 22 апреля с 18 до 25.

Сообщается об острой нехватке медицинского персонала на оккупированных территориях, а также распространении коронавируса среди военных оккупационных контингентов, тщательно скрывается.

“Одновременно представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости коронавирус в Крыму выше, чем в Москве”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в оккупированном Крыму возросло количество больных на COVID-19