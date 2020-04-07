Хворих на коронавірус російських військових розміщуватимуть у Севастополі - МТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міноборони РФ планує хворих на коронавірус військових розміщувати в окупованому Севастополі. Для цього вони вже розпочали готувати госпітальне судно "Єнісей". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МТОТ).
"Це погіршує і без того складну ситуацію із захворюваністю на українському півострові", - наголосили в Мінреінтеграції.
За інформацією МТОТ, станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнає 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тисяч осіб перебуває під різними типами спостереження через підозри інфікування. Реальна кількість інфікованих значно вища.
На порядку денному, в тому числі, питання щодо можливості постачання гуманітарної допомоги в тимчасово окупований Росією Крим.
Мінреінтеграції наголошувало на тому, що російські окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховують від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії COVID-19.
Ситуація погіршується нестачею медичного персоналу, тестових систем та недостатньої кількості місць у лікувальних закладах.
Нагадаємо, стало відомо про першу смерть від коронавірусу в ОРДЛО.