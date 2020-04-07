Больных коронавирусом российских военных будут размещать в Севастополе - МВОТ

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Минобороны РФ планирует больных коронавирусом военных размещать в оккупированном Севастополе. Для этого они уже начали готовить госпитальное судно "Енисей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МВОТ).