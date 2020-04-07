Больных коронавирусом российских военных будут размещать в Севастополе - МВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Минобороны РФ планирует больных коронавирусом военных размещать в оккупированном Севастополе. Для этого они уже начали готовить госпитальное судно "Енисей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МВОТ).
"Это ухудшает и без того сложную ситуацию с заболеваемостью на украинском полуострове", - отметили в Минреинтеграции.
По информации МВОТ, по состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7000 человек находится под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования. Реальное количество инфицированных значительно выше.
В повестке дня, в том числе, вопрос о возможности поставки гуманитарной помощи во временно оккупированный Россией Крым.
Минреинтеграции подчеркивало то, что российские оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирус. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19.
Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.
Напомним, стало известно о первой смерти от коронавируса в ОРДЛО.