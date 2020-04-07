Стало відомо про першу смерть від коронавірусу в ОРДЛО - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За інформацією МТОТ, 4 квітня у Центральній районній лікарні м. Амвросієвка в окупованій частині Донецької області помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МТОТ).
Станом на 7 квітня окупаційна адміністрація в ОРДО визнала наявність 6 хворих на коронавірус, наголошуючи на відсутності летальних випадків.
Так само у м. Кадіївка (на території ОРЛО) у Центральній міській багатопрофільній лікарні лікарями-вірусологами з Росії проводиться щоденний огляд бойовиків так званого "армійського корпусу".
При цьому, цивільне населення позбавлене належної медичної допомоги. Водночас, за інформацією Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ), вже до кінця поточного тижня організація планує направити на Донбас нову партію гуманітарної допомоги, в тому числі і для боротьби з коронавірусом.
Відтак, вантаж міститиме тести для виявлення коронавирусу, апарати штучної вентиляції легенів, маски, рукавички та інше. При цьому, за даними МКЧХ, з боку окупаційних адміністрацій запит на гуманітарну допомогу, як і раніше, не надходив.
"Це в котре підтверджує те, що, незважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації, окупаційна "влада" продовжує приховувати реальний стан речей", - наголосили в Мінреінтеграції.
У міністерстві зауважили, що перший гуманітарний вантаж МКЧХ було направлено на Донбас ще 3 квітня. Відтак, в рамках домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом МКЧХ Петером Маурером, відбулося транспортування 13,6 тон гуманітарного вантажу від ВООЗ і МКЧХ. Медичним закладам Донеччини вже було передано кисневі концентратори, набори для інтубацій, засоби індивідуального захисту, дезінфектори, медикаменти, тощо.
Того ж дня 4 вантажівки з гуманітарною допомогою через КПВВ "Новотроїцьке" прослідували до тимчасово окупованого Російською федерацією Донецька. Вантаж містив 9660 гігієнічних наборів та медичних товарів.
Мінреінтеграції наголошувало на тому, що російські окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховують від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії COVID-19.
Ситуація погіршується нестачею медичного персоналу, тестових систем та недостатньої кількості місць у лікувальних закладах.
Нагадаємо, В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.