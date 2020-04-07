Стало відомо про першу смерть від коронавірусу в ОРДЛО - Мінреінтеграції

КИЇВ. 7 квітня. УНН. За інформацією МТОТ, 4 квітня у Центральній районній лікарні м. Амвросієвка в окупованій частині Донецької області помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МТОТ).