Стало известно о первой смерти от коронавируса в ОРДЛО - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По информации МВОТ, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки в оккупированной части Донецкой области умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МТОТ).
По состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие 6 больных коронавирусом, подчеркивая отсутствие летальных случаев.
Так же в пгт. Кадиевка (на территории ОРЛО) в Центральной городской многопрофильной больнице врачами-вирусологами из России проводится ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса".
При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи. В то же время, по информации Международного комитета Красного креста (МККК), уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом.
Следовательно, груз будет содержать тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и прочее. При этом, по данным МККК, со стороны оккупационных администраций запрос на гуманитарную помощь, как и раньше, не поступал.
"Это в очередной раз подтверждает то, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, оккупационная "власть" продолжает скрывать реальное положение вещей", - отметили в Минреинтеграции.
В министерстве отметили, что первый гуманитарный груз МККК был направлен на Донбасс еще 3 апреля. Следовательно, в рамках договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом МККК Петером Маурером, произошло транспортировки 13,6 тонн гуманитарного груза от ВОЗ и МККК. Медицинским учреждениям Донецкой области уже были переданы кислородные концентраторы, наборы для интубаций, средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты и тому подобное.
В тот же день 4 грузовика с гуманитарной помощью из КПВВ "Новотроицкое" последовали во временно оккупированный Российской Федерацией Донецк. Груз содержал 9660 гигиенических наборов и медицинских товаров.
Минреинтеграции подчеркивало то, что российские оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирус. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19.
Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.
Напомним, в Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19 , 45 человек умерли. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.