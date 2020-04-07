Стало известно о первой смерти от коронавируса в ОРДЛО - Минреинтеграции

По состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие 6 больных коронавирусом, подчеркивая отсутствие летальных случаев.

Так же в пгт. Кадиевка (на территории ОРЛО) в Центральной городской многопрофильной больнице врачами-вирусологами из России проводится ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса".

При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи. В то же время, по информации Международного комитета Красного креста (МККК), уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом.

Следовательно, груз будет содержать тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и прочее. При этом, по данным МККК, со стороны оккупационных администраций запрос на гуманитарную помощь, как и раньше, не поступал.

"Это в очередной раз подтверждает то, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, оккупационная "власть" продолжает скрывать реальное положение вещей", - отметили в Минреинтеграции.

В министерстве отметили, что первый гуманитарный груз МККК был направлен на Донбасс еще 3 апреля. Следовательно, в рамках договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом МККК Петером Маурером, произошло транспортировки 13,6 тонн гуманитарного груза от ВОЗ и МККК. Медицинским учреждениям Донецкой области уже были переданы кислородные концентраторы, наборы для интубаций, средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты и тому подобное.

В тот же день 4 грузовика с гуманитарной помощью из КПВВ "Новотроицкое" последовали во временно оккупированный Российской Федерацией Донецк. Груз содержал 9660 гигиенических наборов и медицинских товаров.

Минреинтеграции подчеркивало то, что российские оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирус. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19.

Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.

Напомним, в Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19 , 45 человек умерли. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.