Окупанти приховують від населення реальну картину щодо Covid-19 - Мінреінтеграції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

“Станом на 30 березня окупаційна адміністрація в ОРЛО визнала наявність одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують. При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в поодиноких випадках проводиться лише для представників окупаційної адміністрації та військових”, — зазначають у міністерстві.

Разом з цим, повідомляється, що лікарів в ОРЛО змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків де-факто перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На окупованому Донбасі до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ

“Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За наявними даними у тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі нараховується близько 10 тис. хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії. Більшість цих громадян не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах”, — заявили у Мінреінтеграції.

Водночас зазначається, що окупаційні адміністрації вживають заходи для убезпечення військових контингентів, які знаходяться під управлінням російського командування. На Донбасі підрозділи окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі — членами родин. Аналогічна ситуація спостерігається у Криму.

Також за інформацією міністерства, що на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.

Мінреінтеграції повідомляє, що закликало міжнародні гуманітарні організації посилити моніторинг ситуації щодо медичного забезпечення мешканців ТОТ та інформувати міжнародну спільноту про порушення окупаційною владою права людини на життя та здоров’я.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ повідомили, що члени збройних формувань носили захисні окуляри та маски, а також оглядали пішоходів, які проходили через КПВВ.

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