Окупанти приховують від населення реальну картину щодо Covid-19 - Мінреінтеграції

КИЇВ. 30 березня. УНН. Російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.