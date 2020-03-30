В ОБСЄ повідомили про дії бойовиків на Донбасі на тлі пандемії COVID-19

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У період із 9 до 22 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі спостерігала, як члени збройних формувань носили захисні окуляри та маски, а також оглядали пішоходів, які проходили через КПВВ. Про це йдеться в звіті про роботу СММ станом на 23 березня, передає УНН.

“СММ продовжувала здійснювати моніторинг заходів, що вживаються з метою запобігання поширенню COVID-19, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ)”, — повідомили в ОБСЄ.

Зазначається, що спостерігачі бачили працівників із захисними масками та рукавичками, які вимірювали температуру у громадян, які проходили через КПВВ.

“За спостереженнями Місії, члени збройних формувань носили захисні окуляри та маски, а також оглядали пішоходів, які проходили через відповідні блокпости. На початку звітного періоду СММ спостерігала довгі черги на КПВВ та відповідних блокпостах. Ближче до кінця звітного періоду спостерігачі зауважили, що пропуск громадян через лінію зіткнення в обох напрямках в основному було обмежено”, — сказано в звіті.

Як повідомляв УНН, окупаційні адміністрації ОРДЛО повністю закрили КПВВ зі свого боку: на донецькій ділянці — з 21 березня, на луганській — з 23 березня.

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