Пандемія COVID-19: у Мінреінтеграції розповіли, як поводять себе ватажки бойовиків під час карантину щодо КПВВ

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України повідомили, як поводять себе ватажки так званих “адміністрації” бойовиків на території ОРДЛО щодо карантину на лінії розмежування, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.