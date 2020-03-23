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Пандемія COVID-19: у Мінреінтеграції розповіли, як поводять себе ватажки бойовиків під час карантину щодо КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України повідомили, як поводять себе ватажки так званих “адміністрації” бойовиків на території ОРДЛО щодо карантину на лінії розмежування, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.

Як вже зазначено, окупаційні адміністрації ОРДЛО повністю закрили КПВВ зі свого боку: на донецькій ділянці — з 21 березня, на луганській — з 23 березня. Причому пояснення цих кроків було досить суперечливе.

“Свої рішення вони мотивували бажанням „захиститися“ від проникнення коронавірусу з вільної частини України. При цьому ділянка українсько-російського кордону, який тимчасово контролюють окупаційні сили, залишається відкритою для перетину. Хоча в Росії на момент початку блокування лінії дотику з боку ОРДЛО було у 7 разів більше офіційно підтверджених випадків коронавірусу, ніж в Україні. Випадок зараження підтверджений і в окупованому Криму”, — вказано у повідомленні.

“Публічно окупаційні адміністрації ОРДЛО заявляють, що на тимчасово окупованих територіях випадків зараження немає. Вони навіть школи до останнього часу не закривали. Але, за наявними даними, ситуація там складна. Причому настільки, що працівники місцевих окупаційних органів почали масово вивозити свої родини до Росії і самі не дуже планували повертатися. Очільник так званої „ДНР“ навіть був змушений заборонити їм залишали територію ОРДО. Питання — навіщо ця заборона, якщо все так добре?”, — прокоментував становище віце-прем’єр Олексій Резніков.

Аналіз повідомлень у соціальних мережах свідчить, що мешканці ОРДЛО налякані і засуджують дії очільників псевдореспублік, які піддають небезпеці дітей і літніх людей заради створення пропагандистської картинки, вигідної російським кураторам.

Додамо, у Мінреінтеграції розповіли про перший тиждень карантину на лінії розмежування.

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