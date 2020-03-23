Пандемия COVID-19: в Минреинтеграции рассказали, как ведут себя главари боевиков во время карантина касательно КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины сообщили, как ведут себя главари так называемых “администраций” боевиков на территории ОРДЛО карантина на линии разграничения, пишет УНН со ссылкой на сообщение ведомства.
Как уже отмечено, оккупационные администрации ОРДЛО полностью закрыли КПВВ со своей стороны: на донецком участке — с 21 марта, на луганском — с 23 марта. Причем объяснение этих шагов было достаточно противоречивое.
“Свои решения они мотивировали желанием „защитить“ от проникновения коронавируса со свободной части Украины. При этом участок российско-украинской границы, временно контролируют оккупационные силы, остается открытой для пересечения. Хотя в России на момент начала блокировки линии соприкосновения со стороны ОРДЛО было в 7 раз больше официально подтвержденных случаев коронавируса, чем в Украине. Случай заражения подтвержден и в оккупированном Крыму”, — указано в сообщении.
“Публично оккупационные администрации ОРДЛО заявляют, что на временно оккупированных территориях случаев заражения нет. Они даже школы до последнего времени не закрывали. Но, по имеющимся данным, ситуация там сложная. Причем настолько, что работники местных оккупационных органов начали массово вывозить свои семьи в Россию и сами не очень планировали возвращаться. Глава так называемой „ДНР“ даже был вынужден запретить им покидали территорию ОРДО. Вопрос — зачем этот запрет, если все так хорошо?”, — прокомментировал положение вице-премьер Алексей Резников.
Анализ сообщений в социальных сетях свидетельствует, что жители ОРДЛО напуганы и осуждают действия руководителей псевдореспублик, которые подвергают опасности детей и пожилых людей ради создания пропагандистской картинки, выгодной российским кураторам.
Добавим, в Минреинтеграции рассказали о первой неделе карантина на линии разграничения.