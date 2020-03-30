В ОБСЕ сообщили о действиях боевиков на Донбассе на фоне пандемии COVID-19

КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе наблюдала, как члены вооруженных формирований носили защитные очки и маски, а также осматривали пешеходов, проходили через КПВВ. Об этом говорится в отчете о работе СММ состоянию на 23 марта, передает УНН.