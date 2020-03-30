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Оккупанты скрывают от населения реальную картину Covid-19 - Минреинтеграции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

"По состоянию на 30 марта оккупационная администрация в ОРЛО признала наличие одного инфицированного коронавирусом, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных", - отмечают в министерстве.

Вместе с тем, сообщается, что врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости. Часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем.

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"Лицам, имеющим выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. По имеющимся данным во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей пока насчитывается около 10 тыс. больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии. Большинство этих граждан не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях", - заявили в Минреинтеграции.

В то же время отмечается, что оккупационные администрации принимают меры для обеспечения безопасности военных контингентов, находящихся под управлением российского командования. На Донбассе подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму.

Также по информации министерства, на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

Минреинтеграции сообщает, что призвало международные гуманитарные организации усилить мониторинг ситуации по медицинскому обеспечению жителей ВОТ и информировать международное сообщество о нарушении оккупационными властями права человека на жизнь и здоровье.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ сообщили, что члены вооруженных формирований носили защитные очки и маски, а также осматривали пешеходов, которые проходили через КПВВ.

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