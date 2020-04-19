В окупованому Криму зросла кількість хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В окупованому Криму, станом на ранок 5 квітня, зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Один хворий є контактним по раніше підтвердженому випадку в сімейному спалаху. Другого виявлено при надходженні інформації в міжрегіональне управління Росспоживнагляду про пасажира з температурою на шляху прямування поїзда "Москва-Сімферополь". Пасажир госпіталізований в інфекційний стаціонар, проведено комплекс протиепідемічних заходів", - повідомив Аксьонов.
Таким чином, на території окупованого півострова 61 людина заражена коронавірусом - 45 осіб у Криму і 16 осіб у Севастополі.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9:00 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусной хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 343, що менше, ніж добою раніше.