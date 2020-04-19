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В окупованому Криму зросла кількість хворих на COVID-19

В окупованому Криму зросла кількість хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. В окупованому Криму, станом на ранок 5 квітня, зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Один хворий є контактним по раніше підтвердженому випадку в сімейному спалаху. Другого виявлено при надходженні інформації в міжрегіональне управління Росспоживнагляду про пасажира з температурою на шляху прямування поїзда "Москва-Сімферополь". Пасажир госпіталізований в інфекційний стаціонар, проведено комплекс протиепідемічних заходів", - повідомив Аксьонов.

Таким чином, на території окупованого півострова 61 людина заражена коронавірусом - 45 осіб у Криму і 16 осіб у Севастополі.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9:00 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусной хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 343, що менше, ніж добою раніше.

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