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В оккупированном Крыму возросло количество больных на COVID-19

В оккупированном Крыму возросло количество больных на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14782 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В оккупированном Крыму, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Один больной является контактным по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге. Второго обнаружено при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора о пассажире с температурой на пути следования поезда "Москва-Симферополь". Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщил Аксенов.

Таким образом, на территории оккупированного полуострова 61 человек заражен коронавирусом - 45 человек в Крыму и 16 человек в Севастополе.

Как сообщалось в УНН, в Украине на 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 343, что меньше, чем сутками ранее.

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