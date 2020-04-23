На тимчасово окупованих територіях загострилась епідемічна ситуація внаслідок поширення COVID-19

“Мінреінтеграції у межах компетенції збирає та аналізує інформацію щодо поточної ситуації в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. Протягом останнього тижня зафіксовано такі тенденції і особливості. Визнання різкого погіршення стану в контексті епідемії COVID-19. На усіх тимчасово окупованих Росією територіях України — і на Донбасі, і в Криму — відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

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Вказано, що поширення хвороби — це результат безвідповідальних дій російських окупаційних адміністрацій, які тривалий час приховували інформацію про реальне становище, свідомо наражаючи громадян на небезпеку.

“Зокрема, 22 квітня окупаційні адміністрації в ОРЛО і ОРДО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу. Також було синхронно оприлюднено інформацію про значне зростання кількості інфікованих. Подібний „збіг“ є свідченням того, що рішення про оприлюднення інформації стосовно епідемії приймається в одному центрі, який координує роботу обох російських окупаційних утворень у рамках режиму ефективного контролю з боку держави-окупанта”, — вказано у повідомленні.

Зокрема зазначається, що зранку 22 квітня окупаційна влада в ОРДО повідомила про 36 випадків захворювання, тоді як ввечері йшлось вже про 67. При цьому, в ОРЛО повідомили про 48 інфікованих. Окрім того, в ОРДЛО понад 13 тис. осіб перебувають під медичним наглядом.

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Вказано, що 22 квітня в ОРЛО ввели додаткові обмежувальні заходи — заборонили відвідувати хворих в лікарнях, кладовища. Пересуватись можна за дозволами. При цьому в окупованій Донецькій області припиняють міжміське сполучення, а хворих на COVID-19 з лікарні імені Калініна та Горлівської міської лікарні № 3 переводять до закладів охорони здоров’я в Макіївці, Ясинуватій та Зугресі, оскільки самі лікарні закрили на карантин.

“Представники російської окупаційної адміністрації у Криму станом на ранок 23 квітня визнали наявність 53 інфікованого. Зокрема, коронавірус виявлено у сімейної пари волонтерів з Ялти, яких інфікував приїжджий з Російської Федерації. Через це у зоні ризику опинилися понад 30 осіб, які перебували у режимі самоізоляції і яким зазначені волонтери доставляли продукти”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що в окупованому Севастополі кількість випадків інфікування зросла впродовж 22 квітня з 18 до 25.

Повідомляється про гостру нестачу медичного персоналу на окупованих територіях, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується.

“Одночасно представники російських наглядових органів визнали, що темпи росту захворюваності на коронавірус у Криму вищі, ніж у Москві”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, в окупованому Криму зросла кількість хворих на COVID-19