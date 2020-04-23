На тимчасово окупованих територіях загострилась епідемічна ситуація внаслідок поширення COVID-19

ukru
16:58 • 5349 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 55865 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 154380 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 158421 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 165726 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 177188 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 158540 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183244 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144316 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149817 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
58 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 114437 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 106103 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 114148 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 67862 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 153882 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 154384 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 158426 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 165732 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 177192 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 158544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 20207 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 67862 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 106103 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110429 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110641 перегляди
Актуальне
На тимчасово окупованих територіях загострилась епідемічна ситуація внаслідок поширення COVID-19

На тимчасово окупованих територіях загострилась епідемічна ситуація внаслідок поширення COVID-19

Київ • УНН

 • 15082 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що на окупованих Криму і Донбасі відбулося загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Мінреінтеграції у межах компетенції збирає та аналізує інформацію щодо поточної ситуації в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. Протягом останнього тижня зафіксовано такі тенденції і особливості. Визнання різкого погіршення стану в контексті епідемії COVID-19. На усіх тимчасово окупованих Росією територіях України — і на Донбасі, і в Криму — відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінреінтеграції ще 30 березня повідомляли, що окупанти приховують від населення реальну картину щодо COVID-19

Вказано, що поширення хвороби — це результат безвідповідальних дій російських окупаційних адміністрацій, які тривалий час приховували інформацію про реальне становище, свідомо наражаючи громадян на небезпеку.

“Зокрема, 22 квітня окупаційні адміністрації в ОРЛО і ОРДО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу. Також було синхронно оприлюднено інформацію про значне зростання кількості інфікованих. Подібний „збіг“ є свідченням того, що рішення про оприлюднення інформації стосовно епідемії приймається в одному центрі, який координує роботу обох російських окупаційних утворень у рамках режиму ефективного контролю з боку держави-окупанта”, — вказано у повідомленні.

Зокрема зазначається, що зранку 22 квітня окупаційна влада в ОРДО повідомила про 36 випадків захворювання, тоді як ввечері йшлось вже про 67. При цьому, в ОРЛО повідомили про 48 інфікованих. Окрім того, в ОРДЛО понад 13 тис. осіб перебувають під медичним наглядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хворих на коронавірус російських військових розміщуватимуть у Севастополі

Вказано, що 22 квітня в ОРЛО ввели додаткові обмежувальні заходи — заборонили відвідувати хворих в лікарнях, кладовища. Пересуватись можна за дозволами. При цьому в окупованій Донецькій області припиняють міжміське сполучення, а хворих на COVID-19 з лікарні імені Калініна та Горлівської міської лікарні № 3 переводять до закладів охорони здоров’я в Макіївці, Ясинуватій та Зугресі, оскільки самі лікарні закрили на карантин.

“Представники російської окупаційної адміністрації у Криму станом на ранок 23 квітня визнали наявність 53 інфікованого. Зокрема, коронавірус виявлено у сімейної пари волонтерів з Ялти, яких інфікував приїжджий з Російської Федерації. Через це у зоні ризику опинилися понад 30 осіб, які перебували у режимі самоізоляції і яким зазначені волонтери доставляли продукти”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що в окупованому Севастополі кількість випадків інфікування зросла впродовж 22 квітня з 18 до 25.

Повідомляється про гостру нестачу медичного персоналу на окупованих територіях, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується.

“Одночасно представники російських наглядових органів визнали, що темпи росту захворюваності на коронавірус у Криму вищі, ніж у Москві”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, в окупованому Криму зросла кількість хворих на COVID-19

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74