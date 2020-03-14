В Тернопольской области женщину проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Тернопольской области женщину проверяют на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил Игорь Кузин и.о. директора центра общественного здоровья МОЗ, передает корреспондент УНН.
"Мы получили сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое расследование по этому случаю также продолжается. Сейчас прорабатываются образцы, пока лабораторного подтверждения этого случая нет. Это рассматривается, как подозрение", - сказал Кузин.
Так, Кузин прокомментировал информацию о якобы инфицирования коронавирусом женщины в Тернопольской области, которую обнародовали в СМИ.
Напомним, в Центр общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцию из разных регионов страны.
Как сообщалось, в Черновицкой области есть два подтвержденных случаях инфицирования коронавируса.
Также, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.