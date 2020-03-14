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На Тернопільщині жінку перевіряють на коронавірус

На Тернопільщині жінку перевіряють на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Тернопільській області жінку перевіряють на інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це заявив Ігор Кузін в.о. директора центру громадського здоров’я МОЗ, передає кореспондент УНН.

“Ми отримали повідомлення по цьому випадку. Епідеміологічне розслідування по цьому випадку також продовжується. Наразі опрацьовуються зразки, поки що лабораторного підтвердження цього випадку не має. Це рахується, як підозра”, — сказав Кузін.

Так, Кузін прокоментував інформацію, щодо нібито інфікування коронавірусом жінки в Тернопільській області, яку оприлюднили в ЗМІ.

Нагадаємо, до Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Українські Національні Новини

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