В Тернопольской области зарегистрировали еще одно подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Тернопольской области сегодня зарегистрировали один случай с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольской ОЛЦ МОЗ Украины".
"Сообщаем, что за 17 марта 2020 года (по состоянию на 16:30) в области зарегистрирован один случай подозрения на коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 17 марта на исследовании находятся материалы от 4-х больных.
"В одном исследовании получен положительный результат на грипп типа А. Исследование 3-х других продолжается", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.