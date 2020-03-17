В Україні наразі лабораторно підтверджено сім випадків COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області — чотири випадки, місті Київ — два та в Житомирській — один (один летальний)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадки — підтверджені лабораторно, 89 — негативні, коронавірусу немає, 44 — досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
Додається, що законом також встановлюється відповідальність за порушення санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції.
“Зокрема, для осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19, за самовільне залишення місця обсервації (карантину) передбачена адміністративна відповідальність. А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням буде підвищено кримінальну відповідальності”, — зауважується у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, станом на 5:50 вівторка, 17 березня, всього у світі 182 405 осіб, інфікованих COVID-19, 79 433 людей, які одужали, та 7 154 померлих.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.