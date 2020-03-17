В Украине пока лабораторно подтверждено семь случаев COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - четыре случая, городе Киев - два и в Житомирской - один (один летальный)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 44 - исследуется). С начала года вирусологический референс-лабораторией ЦОЗ протестовано около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Добавляется, что законом также устанавливается ответственность за нарушение санитарных норм во время распространения коронавирусной инфекции.
"В частности, для лиц, которые могут быть инфицированы COVID-19, за самовольное оставление места обсервации (карантина) предусмотрена административная ответственность. А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний будет ужесточена уголовная ответственность", - отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 5:50 вторника, 17 марта, всего в мире 182 405 человек, инфицированных COVID-19, 79 433 человек выздоровели и 7 154 умерли.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.