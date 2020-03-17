Пандемія коронавірусу: кількість тих, хто одужав у світі наблизилась до 80 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 7,154 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 29 осіб — 81,049 людей. Всього у світі 182,405 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 79,433 людей. Напередодні з провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (27,980), Іран (14,991) і Іспанія (9,942), яка випередила Південну Корею (8,320).
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Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.