Пандемия коронавируса: количество выздоровевших в мире приблизилось к 80 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на 5:50 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 7,154 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество зараженных в Китае растет очень медленно: за сутки количество инфицированных выросло на 29 — 81,049 человек. Всего в мире 182,405 человек инфицированы. В свою очередь, в мире выздоровели 79,433 человека. Накануне из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (27,980), Иран (14,991) и Испания (9,942), которая опередила Южную Корею (8,320).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество случаев заражения коронавирусом в мире больше, чем в Китае
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.
Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал, как людям добираться в Киеве на работу, когда закроют метро
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.