На Тернопільщині зареєстрували ще одну підозру на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Тернопільській області сьогодні зареєстрували один випадок з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільської ОЛЦ МОЗ України".
"Повідомляємо, що за 17 березня 2020 року (станом на 16:30) в області зареєстровано один випадок підозри на коронавірусну інфекцію (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що 17 березня на дослідженні перебувають матеріали від 4-х хворих.
"В одному дослідженні отриманий позитивний результат на грип типу А. Дослідження 3-х інших продовжується", - зазначається у повідомлені.
Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.