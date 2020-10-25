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В Тернопольской области наблюдателя не пустили на заседание УИК

В Тернопольской области наблюдателя не пустили на заседание УИК

Киев  •  УНН

 • 13056 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Тернопольской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на заседание участковой избирательной комиссии, он вызвал полицию. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Наблюдателя ОПОРЫ не допустили на итоговое заседание участковой избирательной комиссии №611019 в городе Черткове. Представитель ОПОРЫ вызвал полицию, а также написал жалобу в Чертковскую городскую территориальную избирательную комиссию относительно неправомерных действий членов УИК", - отметили в ОПОРЕ.

Сообщается, что наблюдатель ОПОРЫ около 21 часа прибыл в УИК № 611019. В помещение УИК его не пустили, не указав причины. Этот факт имел признаки нарушения части 8 статьи 36 Избирательного кодекса Украины и статьи 212-24 Кодекса Украины об административных правонарушениях, поэтому наблюдатель ОПОРЫ вызвал полицию и написал соответствующее объяснение. Кроме этого наблюдатель ОПОРЫ подал жалобу в Чертковскую городскую ТИК, с просьбой признать действия членов УИК №611019 такими, что не отвечают требованиям избирательного законодательства, и обязать УИК допустить наблюдателя на итоговое заседание.

Добавим, что по данным ОПОРЫ на Закарпатье проголосовали более 300 тыс. избирателей.

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