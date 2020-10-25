На Тернопільщині спостерігача не впустили на засідання ДВК
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Тернопільській області спостерігача ОПОРИ не впустили на засідання дільничної виборчої комісії, він викликав поліцію. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Спостерігача ОПОРИ не допустили на підсумкове засідання дільничної виборчої комісії №611019 у місті Чорткові. Представник ОПОРИ викликав поліцію, а також написав скаргу до Чортківської міської територіальної виборчої комісії щодо неправомірних дій членів ДВК”, - зазначили в ОПОРІ.
Повідомляється, що спостерігач ОПОРИ близько 21 години прибув до ДВК № 611019. В приміщення ДВК його не впустили, не повідомивши причини. Цей факт мав ознаки порушення частини 8 статті 36 Виборчого кодексу України та статті 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому спостерігач ОПОРИ викликав поліцію та написав відповідне пояснення. Окрім цього спостерігач ОПОРИ подав скаргу до Чортківської міської ТВК, із проханням визнати дії членів ДВК №611019 такими, що не відповідають вимогам виборчого законодавства, та зобов'язати ДВК допустити спостерігача на підсумкове засідання.
Додамо, що за даними ОПОРИ на Закарпатті проголосували понад 300 тис. виборців.