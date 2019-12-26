В Тернопольской области рабочий упал с десятиметровой высоты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Тернопольской области рабочий во время реставрации помещения рабочий упал с десятиметровой высоты. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
"Нарушение требований законодательства об охране труда расследуют правоохранители Бучацкого отделение полиции. С десятиметровой высоты во время реставрации помещения дворца в поселке Золотой Поток упал рабочий", - говорится в сообщении.
Бригаду скорой вызвали другие работники. Мужчину, 1971 года рождения, жителя Тернополя, с политравмами, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки и открытым переломом костей предплечья госпитализирован в реанимационное отделение.
По словам правоохранителей, несчастный случай произошел 24 декабря около 13:00. На территории дворца работало две бригады.
Одни проводили внутреннюю реконструкцию, другие - внешнюю. По предварительной информации, потерпевший работал без страховочных тросов. Не удержался и упал.
Состояние мужчины тяжелое. Правоохранители проверяют на каких условиях работал житель Тернополя и устанавливают причины падения.
Напомним, в Тернопольской области во время строительных работ 52-летнего мужчину насмерть переехал кран.