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В Тернопольской области рабочий упал с десятиметровой высоты

В Тернопольской области рабочий упал с десятиметровой высоты

Киев  •  УНН

 • 15243 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Тернопольской области рабочий во время реставрации помещения рабочий упал с десятиметровой высоты. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

"Нарушение требований законодательства об охране труда расследуют правоохранители Бучацкого отделение полиции. С десятиметровой высоты во время реставрации помещения дворца в поселке Золотой Поток упал рабочий", - говорится в сообщении.

Бригаду скорой вызвали другие работники. Мужчину, 1971 года рождения, жителя Тернополя, с политравмами, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки и открытым переломом костей предплечья госпитализирован в реанимационное отделение.

По словам правоохранителей, несчастный случай произошел 24 декабря около 13:00. На территории дворца работало две бригады.

Одни проводили внутреннюю реконструкцию, другие - внешнюю. По предварительной информации, потерпевший работал без страховочных тросов. Не удержался и упал.

Состояние мужчины тяжелое. Правоохранители проверяют на каких условиях работал житель Тернополя и устанавливают причины падения.

Напомним, в Тернопольской области во время строительных работ 52-летнего мужчину насмерть переехал кран.

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