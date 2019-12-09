На Тернопільщині на будівництві чоловіка насмерть переїхав кран
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Тернопільщині під час будівельних робіт 52-річного чоловіка насмерть переїхав кран. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.
Так, чоловік працює кранівником на одній із будівельних фірм офіційно близько шести років. Очевидці кажуть, що потерпілий саме збирався їхати з будови на базу, але щось пішло не так. Він вийшов з транспортного засобу, аби перевірити його. Проте залишив кран на передачі з ключами в замку запалювання
Коли робітник намагався заглянути під крило, сперся на колесо. В результаті, кран почав котитися і підім'яв під себе чоловіка. Це побачили майстри й викликали швидку.
З больовим шоком та ушкодженням черевної та грудної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні.
Проте врятувати життя чоловікові не вдалося. За кілька годин він помер. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 частина 1 ККУ - Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Нагадаємо, в Одесі на будівництві травмувався чоловік, він впав у 3-метровий котлован.