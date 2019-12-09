В Тернопольской области на строительстве мужчину насмерть переехал кран

Так, мужчина работает крановщиком на одной из строительных фирм официально около шести лет. Очевидцы говорят, что потерпевший как раз собирался ехать со стройки на базу, но что-то пошло не так. Он вышел из транспортного средства, чтобы проверить его. Однако оставил кран на передаче с ключами в замке зажигания

Когда рабочий пытался заглянуть под крыло, оперся на колесо. В результате, кран начал катиться и подмял под себя мужчину. Это увидели мастера и вызвали скорую.

С болевым шоком и повреждением брюшной и грудной полости пострадавшего госпитализировали в больницу.

Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Через несколько часов он умер. Данный факт работники полиции внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 272 часть 1 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Напомним, в Одессе на строительстве травмировался мужчина, он упал в 3-метровый котлован.