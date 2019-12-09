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В Тернопольской области на строительстве мужчину насмерть переехал кран

Киев  •  УНН

 • 11108 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Тернопольской области во время строительных работ 52-летнего мужчину насмерть переехал кран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

Так, мужчина работает крановщиком на одной из строительных фирм официально около шести лет. Очевидцы говорят, что потерпевший как раз собирался ехать со стройки на базу, но что-то пошло не так. Он вышел из транспортного средства, чтобы проверить его. Однако оставил кран на передаче с ключами в замке зажигания

Когда рабочий пытался заглянуть под крыло, оперся на колесо. В результате, кран начал катиться и подмял под себя мужчину. Это увидели мастера и вызвали скорую.

С болевым шоком и повреждением брюшной и грудной полости пострадавшего госпитализировали в больницу.

Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Через несколько часов он умер. Данный факт работники полиции внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 272 часть 1 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Напомним, в Одессе на строительстве травмировался мужчина, он упал в 3-метровый котлован.

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