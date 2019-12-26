На Тернопільщині робітник впав з десятиметрової висоти

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Тернопільщині робітник під час реставрації приміщення робітник впав з десятиметрової висоти. Наразі він перебуває у реанімації. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.