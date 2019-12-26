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На Тернопільщині робітник впав з десятиметрової висоти

На Тернопільщині робітник впав з десятиметрової висоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Тернопільщині робітник під час реставрації приміщення робітник впав з десятиметрової висоти. Наразі він перебуває у реанімації. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

"Порушення вимог законодавства про охорону праці розслідують правоохоронці Бучацького відділення поліції. З десятиметрової висоти під час реставрації приміщення палацу в селищі Золотий Потік впав робітник", - сказано у повідомленні.

Бригаду швидкої викликали інші працівники. Чоловіка, 1971 року народження, жителя Тернополя, з політравмами, закритою черепно-мозковою травмою, забоями грудної клітки та відкритим переломом кісток передпліччя госпіталізували в реанімаційне відділення.

За словами правоохоронців, нещасний випадок трапився 24 грудня близько 13:00. На території палацу працювало дві бригади.

Одні проводили внутрішню реконструкцію, інші - зовнішню. За попередньою інформацією, потерпілий працював без страхувальних тросів. Не втримався та впав.

Стан чоловіка важкий. Правоохоронці перевіряють на яких умовах працював тернополянин та встановлюють причини падіння.

Нагадаємо, на Тернопільщині під час будівельних робіт 52-річного чоловіка на смерть переїхав кран.

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